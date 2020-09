Un cas de COVID-19 au Collège Louis-Riel

Selon la lettre, les autorités de la santé publique ont informé le Collège Louis-Riel qu’une personne atteinte de la COVID-19 a été présente à l'école le lundi 14 septembre.

L’équipe du Collège Louis-Riel travaille de près avec les autorités de Santé publique Manitoba et suit les recommandations partagées. À la suite de cette communication reçue, l’équipe scolaire a immédiatement fermé tous les endroits fréquentés par la personne infectée et a cessé l’utilisation de ces espaces identifiés en attente d’un nettoyage et d’une désinfection complète.

Le CLR informe les parents que les enquêtes par les autorités de Santé publique pour identifier les individus qui auraient possiblement été exposés débutent dans un délai de 24 heures à la suite d’un test positif confirmé en laboratoire. Tout individu identifié comme étant un contact proche sera contacté et recevra des directives concernant l’isolement (quarantaine). Un test de dépistage pourra ainsi être recommandé.

Le CLR précise que les autorités considèrent comme faible le risque d'exposition au virus et que l’infection n’a pas eu lieu à l’école.

Les parents d’enfants identifiés comme ayant été exposés à la COVID-19 seront contactés par la santé publique.

Dans le cas des élèves qui n’ont pas été exposés au virus, le CLR demande aux parents de les isoler s'ils développent des symptômes de la COVID-19, même légers.