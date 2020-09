Saison terminée pour Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu a décidé de tirer un trait sur sa saison 2020. Elle préfère se concentrer sur sa remise en forme et son entraînement en vue du calendrier chargé qui l'attend en 2021.

J'ai pris la décision difficile de ne pas prendre part à la saison sur terre battue cette année, et je raterai donc le reste de la saison pour me concentrer sur ma santé et mon entraînement , a-t-elle écrit sur les médias sociaux, mardi.

Andreescu a ainsi confirmé qu'elle ne participera pas à Roland-Garros, le troisième et dernier tournoi du grand chelem de la saison puisque Wimbledon a été annulé en raison de la pandémie.

L'Ontarienne a entretenu l'espoir au fil de la saison, mais a finalement été contrainte de se tirer de tous les tournois auxquels elle s'était inscrite, dont les Internationaux de tennis d'Australie et ceux des États-Unis, dont elle était tenante du titre.

La fierté de Mississauga n'a, en fait, pas pris part au moindre tournoi depuis sa participation aux finales de la WTA à Shenzhen, en Chine, à la fin du mois d'octobre 2019. Celle qui est désormais classée septième joueuse mondiale avait été contrainte d'abandonner à son deuxième match en raison d'une blessure au genou gauche.

Aussi difficile soit-il d'en être arrivée à cette conclusion, je me réjouis de ce qui m'attend en 2021, dont les Jeux olympiques! Bianca Andreescu, 7e joueuse mondiale