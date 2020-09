Une autre victime d'accident au Nouveau-Brunswick vers les Îles-de-la-Madeleine

Un jeune Madelinot qui a subi un accident de la route en traversant le Nouveau-Brunswick demande à la province maritime de faire preuve d’une plus grande compréhension des besoins de ses compatriotes.

C’était la première fois que François Harvey, résident des Îles-de-la-Madeleine, rentrait d’un voyage au Québec en passant par le Nouveau-Brunswick depuis l’instauration des restrictions pour la prévention de la COVID-19. En raison de ces restrictions, il ne pouvait s’arrêter à un hôtel en cours de route.

On peut arrêter mettre de l’essence à la pompe, c’est correct, mais ne pas pouvoir s’arrêter, se reposer… Partout autour de moi, les gens des Îles, c’est ce qu’ils trouvent le plus difficile , affirme François Harvey.

Le jeune homme explique qu’il avait quitté Québec samedi soir et qu’il a roulé toute la nuit en ne prenant que deux pauses en chemin. Le lendemain matin, dans la région de Cap-Pelé, il a subi une sortie de route.

Je me sentais quand même assez éveillé, mais la fatigue a pris le dessus. Je me suis fermé les yeux une fraction de seconde et c’est là que l’accident est arrivé , affirme François Harvey.

François Harvey estime qu'il a eu de la chance de s'en tirer indemne. Il a subi une sortie de route au Nouveau-Brunswick lors d'un voyage de Québec à destination des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

Il n’a pas été blessé, mais il estime que sa camionnette est une perte totale.

François Harvey critique les mesures en vigueur au Nouveau-Brunswick pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine qui doivent faire un si long déplacement sans pouvoir s'arrêter pour dormir.

Je trouve sincèrement que c’est beaucoup mettre la vie des gens en danger. C’est très risqué , dit-il.

Avant la pandémie, explique-t-il, de nombreux voyageurs madelinots avaient l’habitude de s’arrêter à l’hôtel à Moncton en cours de route. Il demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick de se montrer plus compréhensif.

Notre député Joël Arseneau et notre maire Jonathan Lapierre sont très au fait de la situation. Ils travaillent d’arrache-pied pour essayer de trouver une solution avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais je pense qu’il y a un manque d’écoute du côté du Nouveau-Brunswick. Je pense que c’est surtout ça le plus dangereux , conclut François Harvey.

Radio-Canada Acadie tente d'obtenir des commentaires des autorités.

Avec des renseignements de Margaud Castadère