17 personnes accusées après une tentative de meurtre

Treize personnes gravitant autour de ces quatre prévenus ont aussi été accusées au terme de l'enquête baptisée « Trinité ». Elles sont visées par diverses accusations, dont trafic et possession d’armes à feu et trafic de drogues, a spécifié l’inspectrice Christine Christie, du Service des enquêtes criminelles, lors d'une conférence de presse.

Quatorze des dix-sept personnes arrêtées, parmi lesquelles se trouvent quatre femmes, ont déjà comparu. Elles demeurent détenues en attendant leur enquête sur remise en liberté. Trois autres personnes sont visées par un mandat d’arrestation.

L’enquête a donné lieu à 15 perquisitions, soit 11 dans des résidences et 4 dans des véhicules, a aussi précisé l’inspectrice Labrie. Celles-ci ont permis de mettre la main sur 5 armes à feu, 6 dispositifs prohibés, des centaines de munitions et une quantité non précisée de crack et de cocaïne.

L’enquête Trinité s’est mise en branle après qu’un homme eut été visé par sept coups de feu à la sortie d’un bar, mais sans être atteint. Des moyens d’enquête exceptionnels ont été déployés par l’équipe multidisciplinaire chargée de faire la lumière sur cette affaire, a dit l’inspectrice Christie, sans donner de détails.

D’autres arrestations en lien avec cette tentative pourraient avoir lieu au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, a-t-elle aussi affirmé.

Publiciser les résultats

Aussi présent pour la conférence de presse, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a défendu la décision de ne pas nommer l'organisation criminelle impliquée dans cette affaire, malgré les questions répétées des journalistes.

Ce n’est pas toujours clair comme ça […] Ce n’est pas parce que c’est un groupe ou l’autre. C’est des gens criminalisés, connus du service. Alors, on tente de ne pas identifier un groupe parmi tant d’autres , a-t-il dit.

Répondant aux questions d’un autre journaliste lui demandant pourquoi les médias avaient été convoqués à cette conférence de presse, le chef Caron a aussi déclaré sans détour que la police de Montréal cherche à publiciser davantage ses bons coups.