L’usine Résolu d’Amos ne rouvrira pas avant le printemps 2021

Cette usine qui emploie quelque 150 travailleurs est fermée depuis le 19 avril. Produits forestiers Résolu a rencontré les représentants syndicaux et les élus d’Amos lundi pour leur faire part de cette décision.

Selon Louis Bouchard, directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales pour PFR, le marché du papier journal, déjà en déclin et plombé par la crise de la COVID-19, ne démontre toujours pas de signe de reprise.

Dans un cycle normal, la demande est toujours plus forte à l’automne, à l’approche de la période des Fêtes, explique-t-il. Mais à cause de la COVID, on ne voit aucune augmentation de la demande. On sait aussi que le premier trimestre d’une année est historiquement faible au niveau de la demande. C’est pour cette raison qu’on a évoqué une fenêtre de réouverture au printemps 2021.

Les travailleurs manifestent pour la sauvegarde des emplois dans le secteur forestier. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Cette mise au point est survenue quelques heures à peine après une manifestation des travailleurs à l’usine d’Amos. Du côté du syndicat Unifor, on promet de ne pas baisser les bras pour tenter de faire renverser cette décision. Le syndicat s’inquiète notamment de la fin de la Prestation canadienne d’urgence et de l’accès à l’assurance-emploi pour les travailleurs d’Amos.

Notre réaction en est une de déception et d’inquiétude, lance le directeur québécois Renaud Gagné. Le marché a diminué et on le comprend. Mais peut-on permettre aux employés de passer à travers la crise en pouvant au moins se requalifier pour l’assurance-emploi? Les employés méritent d’être respectés et on doit pouvoir partager le travail entre les usines en moment de crise.

La direction de Résolu écarte toutefois cette solution, même si une telle rotation a déjà été utilisée par le passé. Ce n’est pas viable financièrement. Les coûts reliés à l’arrêt et au redémarrage sont tellement exorbitants que ça devient impossible de soutenir une telle solution, surtout avec l’état actuel du marché du papier , soutient Louis Bouchard.

Depuis juin 2020, Louis Bouchard est le nouveau porte-parole de Produits forestiers Résolu. Photo : Radio-Canada

Convertir l’usine?

Le syndicat s’inquiète pour l’avenir de l’usine d’Amos et il réitère le besoin pour l’industrie de se tourner vers de nouveaux créneaux d’avenir.

Il faut que le gouvernement et le milieu s’organisent pour que l’industrie puisse investir dans la conversion de ces usines, martèle Renaud Gagné. À moyen terme, on risque de se ramasser avec des fermetures permanentes. Si le milieu ne bouge pas, on s’en va peut-être vers un abandon. Il faut prendre exemple sur Lebel-sur-Quévillon, où la mobilisation a permis d’empêcher la démolition de l’usine. On est fiers aujourd’hui de cette relance.

L'usine de Produits forestiers Résolu à Amos. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Produits forestiers Résolu se dit prête à étudier tous les scénarios possibles pour l’avenir de son usine.