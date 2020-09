Un don de 500 000 $ pour sauver l’orgue de la Basilique Notre-Dame de Québec

Le montant remis à Fondation Patrimoniale Nostre Dame de Kebec permettra de restaurer l'orgue et de fabriquer une console neuve, ainsi qu’un système de communication électronique entre la nouvelle console et les tuyaux , peut-on lire dans le communiqué publié mardi.

Les gestes qui seront posés, grâce au don majeur du Mouvement Desjardins en faveur du patrimoine qui nous est tellement cher, permettront aux générations futures de bénéficier d’un héritage qui leur est légué comme un trésor qu’elles devront, à leur tour, transmettre aux prochaines générations , souligne le cardinal Gérald Cyprien Lacroix.

L'orgue opérait depuis 36 ans et avait besoin d'une restauration majeure.

L'orgue de la Basilique Notre-Dame de Québec Photo : Radio-Canada

La Basilique-Cathédrale et Notre-Dame-des-Victoires veillent toujours sur la ville de Québec et, au long des siècles, elles ont accumulé un immense patrimoine architectural, archéologique, artistique, musical, archivistique et funéraire , affirme Mgr Denis Bélanger, président de la fondation.