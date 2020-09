Présentation des détails pour des élections en temps de pandémie

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et le directeur d'Élections BC, Anton Boegman, présenteront les lignes directrices en matière de santé et de sécurité pour des élections qui s'annoncent uniques en raison de la pandémie de la COVID-19.

La conférence de presse est prévue à 10h, heure du Pacifique.

Lundi, la Colombie-Britannique s'est retrouvée en campagne électorale en pleine pandémie de COVID-19, comme l'a été le Nouveau-Brunswick et comme le sera également cet automne la Saskatchewan.

Le premier ministre sortant, John Horgan a affirmé qu'il souhaite former un gouvernement fort et stable pour affronter la crise économique et la crise sanitaire.

Nous ne sommes pas à la fin, mais au début de cette pandémie , a-t-il dit lors du lancement de sa campagne électorale, à Langford, dans l'île de Vancouver, lundi avant-midi.

Plus de détails à venir.