Les rénovations de l’Agora des Arts coûteront plus cher que prévu

Les travaux devaient s'amorcer en mai, après le Festival des Guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Le comité prévoyait le début des appels d’offres le 26 février, mais la pandémie de COVID-19 a fait en sorte de reporter le processus au 28 mai.

L’incertitude planant sur l’industrie de la construction en raison de la pandémie de COVID-19 ainsi que les frais reliés aux mesures sanitaires sur les chantiers sont au nombre des facteurs ayant influencé cette hausse de coûts subite.

Afin de s'adapter à cette forte augmentation des coûts, l'Agora des Arts a demandé aux deux paliers de gouvernement une majoration de leur contribution respective. Le gouvernement du Québec a récemment accepté cette demande, alors que la réponse du gouvernement fédéral se fait toujours attendre.

Réal Beauchamp est directeur général et artistique de l'Agora des Arts. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le directeur général et artistique de l'Agora des Arts, Réal Beauchamp, se réjouit de la réponse favorable du ministère de la Culture et des Communications et a bon espoir d’obtenir une réponse favorable du Programme des espaces culturels de Patrimoine Canada.

Évidemment, on est très très heureux d’avoir une réponse favorable à cette demande-là. Maintenant, on doit se tourner vers l’autre partenaire financier important au projet, le gouvernement fédéral, pour aller chercher aussi une majoration et faire en sorte qu’on puisse réaliser le projet , résume-t-il.

Les rénovations de l'Agora des arts prévoient l'érection d'une cage en verre devant l'église qui abrite la salle de spectacle. Photo : Gracieuseté : Agora des arts

Une stratégie de sensibilisation pour mettre la pression sur les contributeurs

Le budget initial pour la réalisation du projet était évalué à 8 382 000 $. Le gouvernement provincial s’était engagé à contribuer pour 78 % de ce montant, alors que le gouvernement fédéral, via Patrimoine Canada, assumait 14 % de la facture. L’Agora des Arts contribuait pour sa part avec une somme de 700 000 $, équivalant à 8 % du budget total. La hausse de 60 % des coûts fait en sorte que chacun des partenaires doit augmenter sa contribution de façon significative.

Afin de parvenir à amasser les fonds nécessaires et démarrer le chantier de construction avant l’hiver, l’Agora des Arts a lancé une stratégie d’appui au projet, visant à encourager les différents contributeurs à majorer leur contribution au financement.

Dans un premier temps, ce sont les milieux communautaire, artistique et d’affaires qui seront sollicités afin d’appuyer financièrement les travaux. Dans un deuxième temps, ce sont les citoyens et les usagers de l’Agora des Arts qui seront invités à soutenir le projet, et à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il accepte de majorer sa contribution. Réal Beauchamp souhaite que les gens manifestent leur attachement envers le lieu de culture, principalement via une prise de parole et des messages d’appuis par l’intermédiaire des différentes plateformes des médias sociaux.