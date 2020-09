Patrice Michaud à l’animation de Star académie 2021

Trois artistes aguerris accompagneront les 15 académiciens et académiciennes qui seront de la téléréalité musicale diffusée à TVA l’an prochain : Lara Fabian, qui sera directrice de l’académie, Ariane Moffatt, professeure de création et Gregory Charles, professeur voix et musique.

Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, l’actrice Anne Dorval et le danseur Pepe Munoz font partie des professeurs et professeures qui donneront des cours d’identité artistiques aux membres de l’académie. D'autres noms doivent être annoncés plus tard.

Cette distribution a été dévoilée dans un événement diffusé sur les réseaux sociaux mardi, animé par le producteur de l’émission Jean-Philippe Dion, et Denis Dubois, le vice-président, contenus originaux de Québecor Contenu.

Ce sera une première expérience à l’animation d’une émission télévisée de grande envergure pour Patrice Michaud. Je serai moi aussi [comme les académiciens et académiciennes] une jeune recrue dans le métier , a-t-il expliqué.

Finie la compétition genrée

Parmi les autres annonces faites mardi, on a également appris que les compétitions entre candidats et candidates pour éviter l’élimination ne se feraient plus selon leur genre.

On savait depuis quelque jours que l’auteur-compositeur-interprète Mika deviendrait directeur artistique pour la prochaine saison de Star académie.

L’autobus de Star académie prendra la route ce vendredi pour aller mener des auditions dans sept régions au Québec et au Nouveau-Brunswick. La diffusion de la sixième saison est prévue à l’hiver 2021.

Les cinq précédentes saisons de l’émission, entre 2003 et 2012, ont propulsé la carrière de plusieurs artistes, dont Marie-Mai, Marie-Élaine Thibert, Wilfred LeBouthillier, Annie Villeneuve et Brigitte Boisjoli.