Des sinistrés à Dieppe témoignent d’un incendie dans leur immeuble

L’appartement de Guy-Luc Thériault et de sa conjointe se trouvait près du foyer de l’incendie et le couple a eu beaucoup de chance d’en sortir avant qu’il ne soit trop tard, selon lui.

Moi, j’ai été capable de voir la fumée avant qu’on entende les alarmes. Moi et ma blonde on a juste eu le temps de sortir avec nos cinq [cochons d’Inde]. C’est la seule chose qu’on a eu le temps de sortir avant que le feu prenne vraiment. Quand on est sorti de notre appartement, d’après moi, ç'avait surement tapé le corridor ou proche. C’était pratiquement en face. La fumée était vraiment intense. D’après moi, on n’aurait pas pu rester une minute de plus , raconte Guy-Luc Thériault en entrevue à l'émission La matinale, d'ICI Acadie.

Le couple a reçu de l’aide de gens rencontrés par hasard dans la rue. Ils nous ont hébergés pour la nuit avec nos cinq cochons. Ce n’est pas tout le monde qui ferait ça. C’était vraiment gentil , souligne M. Thériault.

Une autre sinistrée qui dormait dans un appartement situé à un autre étage, Sophie Doucette, a été réveillée par le système d’alarme de l’édifice.

Je dormais, donc le temps de comprendre ce qui se passait, j’ai pris la peine d’ouvrir la porte pour regarder dans le couloir. Je ne voyais pas de fumée, rien. J’entendais des gens bouger. Je me suis dit: "Bon, c’est sérieux. Il faut sortir". Moi, ce n’est pas des [cochons d’Inde], mais j’avais mon chat qui avait très peur et qui se cachait sous les lits [...] C’était tout un choc en sortant à l’extérieur parce qu'on voyait déjà les flammes à 20 pieds au-dessus de l’édifice , explique Sophie Doucette.

Difficile de récupérer des effets personnels dans certains cas

Selon Mme Doucette, les locataires des étages inférieurs ont eu l’occasion de récupérer quelques effets personnels essentiels durant la nuit même, une fois l'incendie éteint. Ils ont aussi l’occasion, lundi, de retourner sur les lieux chercher d’autres effets personnels, mais non leurs meubles.

L'état des lieux le lendemain de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Guy-Luc Thériault et sa conjointe n’ont pas encore eu l’occasion de retourner dans leur appartement.

J’ai communiqué justement avec le propriétaire et comme il dit, il n’a pas vraiment le contrôle sur ce qui se passe. Par exemple, nous autres au quatrième étage, encore hier, on ne pouvait pas aller chercher nos affaires, puis doute qu’on puisse encore y aller, peut-être d’ici mercredi, parce que le toit était littéralement tombé de notre côté d’appartement. Lui, il ne sait pas vraiment quand on peut y aller , affirme M. Thériault.

Un pompier y est toutefois allé et il a récupéré l’ordinateur de M. Thériault, qui travaille comme graphiste. On va espérer que je peux quand même prendre mon disque dur que j’avais là dedans et trouver mes projets. Sinon, tous mes équipements, c’est tout parti , dit-il. Son couple, ajoute-t-il, n’avait pas d’assurance.

À la recherche de nouveaux logements

Sophie Doucette affirme pour sa part que ses biens étaient assurés, mais elle se demande où elle va habiter. Elle est hébergée entre-temps chez une cousine. Elle a une fille de 10 ans qui se trouvait chez son père le soir de l’incendie.

Guy-Luc Thériault ajoute que son couple est maintenant hébergé par d’autres membres de la famille et qu'ils vont probablement déménager chez leurs parents à Caraquet.

Une autre famille d’immigrants établie au Canada depuis un an a tout perdu durant l’incendie et habite pour le moment dans une chambre d’hôtel payée par la Croix-Rouge. Le couple, qui ne veut pas être identifié, dit qu’il a demandé au propriétaire de l’immeuble à Dieppe de les aider à trouver un nouveau logement et que ce dernier a répondu qu’il en était incapable.

Avec des renseignements de La matinale et de Pascale Savoie-Brideau