Deux quarantaines en 33 jours pour le hockeyeur Vincent Nardone

C’est long, je n’ai pas grand-chose à faire , blague l’attaquant qui a bien hâte de retrouver un mode de vie plus traditionnel le 30 septembre.

En attendant, Vincent Nardone passe le temps du mieux qu’il peut, il s’entraîne avec l’équipement à sa disposition, regarde des films, joue aux jeux vidéo et fait ses devoirs.

Le natif de Rosemère, au Québec, a participé au mois d’août à un camp aux États-Unis dans le but de percer l’alignement des RoughRiders de Cedar Rapids, une équipe de l’Iowa de la United States Hockey League (USHL).

Il est rentré à la maison le 28 août, où il est demeuré en quarantaine jusqu’au 11 septembre. Entre temps, son plan d’évoluer avec les RoughRiders est tombé à l’eau. L’incertitude entourant la tenue d’une saison de hockey dans la NCAA lui a fait perdre l'un des quatre casiers réservés aux joueurs de 20 ans.

Les programmes de la NCAA ont renvoyé plusieurs joueurs de 20 ans dans la USHLUnited States Hockey League et l’entraîneur-chef des RoughRiders a choisi d’y aller avec des vétérans qu’il connaissait déjà, alors j’ai perdu ma place , explique-t-il.

De toute façon, même s’il avait pu conserver son poste, Vincent Nardone n’aurait pas pu jouer à Cedar Rapids. L’équipe a annoncé le 18 septembre dernier qu’elle suspendait ses activités pour la saison 2020-2021 puisque le ImOn Ice Arena, l’endroit où elle dispute tous ses matchs locaux, a été ravagé par une tempête de derecho le 10 août dernier.

Il paraît que c’était quelque chose, l’aréna était sérieusement endommagé , dit celui qui n’a même pas pu mettre les pieds à Cedar Rapids à la fin du mois d’août, son camp avait plutôt lieu à Minneapolis, au Minnesota.

Qu’est-ce qu’une tempête de derecho?

Les derechos sont des tempêtes de vent qui causent plus de dommages et qui durent plus longtemps, et sont souvent associés à des lignes ou des groupes d'orages plus larges. On peut s'attendre à ce que des vents d'au moins 90 km/h causent des dommages sur des centaines de kilomètres.

Source : Environnement Canada