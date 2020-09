Selon deux sources du quotidien qui l’ont consulté, le rapport des services secrets américains, complété le 31 août, a été construit à partir de dizaines de sources, avec la collaboration de l’Agence de sécurité nationale (NSA) et de la police fédérale (FBI).

Nous estimons que le président Vladimir Poutine et les plus hauts responsables russes sont au courant et dirigent probablement l’opération d’influence russe visant à dénigrer l’ancien vice-président Joe Biden, à soutenir le président des États-Unis et à alimenter la discorde avant l’élection américaine de novembre.

introduction du rapport CIA Worldwide Intelligence Review, selon deux sources du Washington Post