Bombardier La Pocatière perdrait un contrat de 54 M$

Il s'agirait d'un contrat octroyé par VIA Rail en 2018 pour la réfection de 17 voitures de train.

Le pourquoi de la chose, je ne le sais pas , a affirmé mardi matin le président du syndicat des employés de l'usine, Claude Michaud, sur les ondes d'Info-réveil.

On craint des mises à pied ici à La Pocatière, on parle de début juin. [...] On a déjà perdu des emplois et on en perd encore.

Claude Michaud, président du syndicat des employés de La Pocatière