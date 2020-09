Les demandes de financement fédéral de Pallister pour la santé laissent le NPD perplexe

Le gouvernement a demandé à Santé Sud, par exemple, de limiter la hausse des dépenses au 31 mars 2019 à 3,1 % du total de ses dépenses de 2016-2017, selon un plan annuel obtenu par le NPD à travers une demande d’accès à l’information.

Le chef du NPD, Wab Kinew, a déclaré lundi que le gouvernement fédéral devrait être au courant que les progressistes-conservateurs ont un passif historique concernant la limitation des dépenses de première ligne.

Ils peuvent pleurer au sujet du fait qu'ils ont besoin de plus d'argent de la part de Justin Trudeau. Ils peuvent se mettre à genoux et supplier M. Trudeau pour plus d'argent, mais je pense que tout le monde au Manitoba sait que M. Pallister ne dépensera pas plus d'argent pour la santé , a affirmé Wab Kinew.

Brian Pallister fait partie d’un groupe de premiers ministres provinciaux qui, la semaine dernière, ont demandé au gouvernement fédéral d’augmenter d’au moins 28 milliards de dollars ses transferts annuels en santé pour faire face à l’augmentation importante de leurs dépenses dans ce secteur.

À l'heure actuelle, des millions de Canadiens attendent un rendez-vous pour un test, un traitement, une intervention chirurgicale. Ces retards sont douloureux. Une grosseur qui n'est pas diagnostiquée n'est pas amusante , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Chaque jour en ce moment au Canada, il y a des gens qui craignent directement les conséquences d'un retard, et leurs familles et amis se joignent à cette peur.

La province n'a pas dépensé tout son argent prévu en santé

Wab Kinew a fait remarquer lundi que le gouvernement Pallister a l'habitude de plafonner le financement ou de dépenser moins d'argent qu'annoncé. La province a sous-utilisé ses budgets de santé en 2017-2018 et 2018-2019.

Il a également critiqué la province concernant les changements apportés aux soins de santé, qu'il décrit comme des compressions, notamment la réduction du nombre de salles d’urgence à Winnipeg, qui est passé de six à trois.

Nous savons, en fait, que tout nouvel argent pour les soins de santé envoyé à la province du Manitoba sera utilisé pour compenser les coupes dans d'autres secteurs , a affirmé Wab Kinew.

La province n'a pas pu dire lundi si d'autres autorités sanitaires étaient confrontées aux mêmes contraintes que Santé Sud, ni si le plafonnement des dépenses reste en place.

Le gouvernement a plutôt déclaré que son budget de soins de santé avait augmenté chaque année.

Dans un courriel, le porte-parole Brant Batters a déclaré que l'établissement d'objectifs de dépenses annuels est une procédure standard pour tout budget gouvernemental et nous ne nous concentrons pas uniquement sur l'argent dépensé, mais sur des résultats tangibles pour les Manitobains.

Santé Sud n'a pas répondu à une demande de commentaires et l'Office régional de la santé de Winnipeg a refusé de faire des commentaires.