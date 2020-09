COVID-19 : 15 nouveaux cas dans l'est ontarien

Deux de ces cas touchent précisément des écoles francophones du territoire. Lundi, un membre du personnel du Pavillon Saint-Jean de l’école élémentaire Embrun a été déclaré positif à la COVID-19.

Selon le Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , les élèves qui ont été en contact avec cette personne ont été placés en isolement préventif.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a aussi confirmé qu’un étudiant de l’école secondaire catholique l’Escale à Rockland a été déclaré positif au coronavirus.

Le Dr Roumeliotis indique qu'une enquête épidémiologique est en cours et que son personnel tente de retracer tous les contacts étroits dans ces deux cas.

A un moment donné, ça pourrait entrer dans une maison de soins de longue durée et tuer des personnes et c'est cela qu'il faut éviter , ajoute le Dr Roumeliotis.

Par ailleurs, le Dr Roumeliotis a confirmé que le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario va déménager son centre de dépistage de Casselman.

Depuis les dernières semaines, de longues files d’attente compliquent la circulation automobile. Certains résidents ont dû rebrousser chemin puisque le personnel infirmier a atteint la capacité quotidienne de dépistage. Selon le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , 450 voitures peuvent être accommodées au centre de Casselman chaque jour.

La police provinciale de l’Ontario a dû y installer des agents en permanence pour assurer la circulation.

Il n’y a pas de place physique, ça bloque tout Casselman et ça cause de problèmes de trafic dangereux , a dit le Dr Roumeliotis lors d’un point de presse lundi.

On est en train de se préparer pour déménager notre site de Casselman vers un endroit tout près, plus central et plus facile d’accès de l’autoroute 417. Il y aura un gros stationnement et beaucoup d’espaces pour les voitures et ça sera un centre de dépistage 4 saisons.