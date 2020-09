Québec doit prioriser la construction de logements sociaux estime la Ville de Val-d'Or

Le maire Pierre Corbeil estime tout de même que la situation du logement social à Val-d’Or a pris du mieux au cours des dernières années. On doit continuer, mais on a fait beaucoup d’efforts au cours des dernières années, rappelle-t-il. Les projets de l’OMH et ceux du Centre d’amitié autochtone avec Kijaté ont donné des résultats. La Piaule convertit aussi l’ancien Château Inn pour en faire le Château de Marie-Ève. Il y a du travail qui a été fait.

Le maire se dit toujours ouvert à écouter les propositions pour de nouveaux projets à Val-d’Or. Une des options, préconisée par la Fédération canadienne des municipalités, pourrait passer la rénovation et la mise aux normes d’immeubles existants pour les transformer en logements sociaux.