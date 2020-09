Unifor et Ford poursuivent les négociations après l'heure butoir

Les syndiqués avaient le droit de débrayer à 23 h 59, lundi.

Notre comité de négociation principal est prêt à discuter toute la nuit pour donner à Ford toutes les possibilités de bien faire et de parvenir à une entente équitable pour éviter un arrêt de travail dans ses usines canadiennes , a indiqué dans un communiqué le président national d'Unifor, Jerry Dias.

Le syndicat doit faire le point à 11 h, mardi, sur les pourparlers pour le renouvellement des conventions collectives.

Unifor a choisi de négocier avec Ford en premier parmi les trois constructeurs américains. Tout accord conclu doit servir de modèle pour les négociations ensuite avec Fiat Chrysler et General Motors.

L'avenir de l'usine de Ford à Oakville est incertain et M. Dias a indiqué que l'un de ses objectifs était d'obtenir des garanties de la part du constructeur que les installations resteraient ouvertes.

Des véhicules électriques?

Radio-Canada a appris que les gouvernements fédéral et ontarien sont prêts à investir conjointement jusqu'à 500 millions de dollars dans la transformation de l'usine d'Oakville, pour que des véhicules électriques puissent y être assemblés.

Le transport électrique doit être un élément clé du plan de relance du gouvernement Trudeau attendu dans le discours du Trône, mercredi.