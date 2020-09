Deuxième vague de la pandémie : le gouvernement Legault sous le feu de la critique

La porte-parole libérale en santé, Marie Montpetit a sommé lundi le gouvernement de François Legault de faire preuve de plus de sérieux et de cohérence dans la gestion de la deuxième vague annoncée de la pandémie.

La santé publique du Québec a rapporté lundi pas moins de 586 nouveaux cas de COVID-19, faisant grimper le total à 68 128 depuis le début de la pandémie.

En conférence de presse, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a déclaré que la province est dans la deuxième vague , en ajoutant qu'il était très, très, très préoccupé par la situation .

Pour le Parti libéral du Québec (PLQ), François Legault ne maîtrise pas la situation.

Concernant le classement des régions de Montréal, de la Chaudière-Appalaches ainsi qu'une portion de la région de la Capitale-Nationale au niveau d'alerte orange, Mme Montpetit déplore que très peu de mesures additionnelles soient appliquées.

Il n'est plus question par exemple de fermer les bars, les salles à manger des restaurants ou les gyms ni d'interdire à nouveau le sport parascolaire à l'extérieur des bulles-classes .

À chaque jour, ils ressortent leurs pinceaux et ajoutent de nouvelles couleurs, des préalertes et du orange pâle, a raillé Mme Montpetit. Il commence à y avoir tellement de messages ambigus que (...) les gens sont confus.

Chaque nouveau point de presse (...) apporte davantage de confusion. Ils sont en train de perdre complètement l'adhésion de la population , a-t-elle affirmé.

Force est de constater qu'entre les messages (...) du directeur de la santé publique qui est extrêmement préoccupé et les mesures qui sont mises en place, il y a quand même une disparité qui est importante , a souligné Mme Montpetit.

Selon elle, le gouvernement ne contrôle pas la situation et risque surtout de semer l'inquiétude avec des changements de couleur qui ne sont pas encore clairs .

Pression sur le gouvernement

En entrevue à l’émission Le 15-18 sur les ondes d'ICI Première, l'ancien ministre de la Santé David Levine estime que le message du gouvernement prête à confusion en donnant l’exemple d’un bar dans une zone qui arrête de servir l’alcool à 23 h, mais de l’autre côté de la rue, c’est une autre région ou trois kilomètres à côté, c’est une autre région, le bar n’arrête pas à 23 h, il y a une confusion .

Si on est vraiment dans une deuxième vague, pourquoi ne pas prendre tout le Québec ensemble, donner un certain nombre de règles sûres et stables, claires pour l’ensemble de la population? , a plaidé l'ancien PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Maintenir un certain sens de normal dans un moment où c’est pas normal, moi je pense que ça prête plus à confusion , a-t-il souligné.

Il a toutefois précisé qu’un gouvernement a beaucoup de difficulté de donner des commandes à l’ensemble de la population […] c’est compliqué pour eux autres .

Il y a une forte circulation du virus

L’Agence de la santé publique du Canada a donné lundi les dernières statistiques de la pandémie au pays.

On a dénombré 143 649 cas de COVID-19 au Canada, dont 9217 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de près de 47 111 personnes en moyenne par jour, dont 1,4 % a reçu un résultat positif.

L’administratrice en chef de l'agence fédérale, Theresa Tam, a indiqué dans un communiqué un certain nombre de recommandations afin d’éviter la propagation du virus, notamment celle de revoir sa bulle de contacts .