COVID-19 : deux amendes de 2300 $ en 24 h au même appartement

Deux organisateurs distincts ayant organisé une fête au même endroit (un immeuble de la rue McKay, dans Metrotown) ont chacun reçu une amende de 2300 $ d'agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Burnaby.

Une des soirées a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, l’autre dans la nuit de samedi à dimanche.

Vingt-six personnes participaient à la première fête, dix-sept à la seconde, en violation des règles qui limitent à cinq le nombre de personnes pouvant se rassembler dans une même habitation de vacances de type Airbnb.

De plus, contrairement à ce qui est exigé par la santé publique, les organisateurs n’avaient pas pris en note les coordonnées de leurs invités pour les recontacter au cas où l’un d’eux recevait un diagnostic de COVID-19.

Dans les deux cas, affirme la GRCGendarmerie royale du Canada de Burnaby, les participants ont été dispersés lors de l'intervention des policiers.