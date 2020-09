Voici le jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021

La comédienne et autrice Sarah-Maude Beauchesne, l'éditrice et autrice Madioula Kébé-Kamara et l'écrivaine Lise Tremblay forment le jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021.

Les trois artistes devront choisir la meilleure nouvelle inédite soumise au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle, est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms des auteurs et autrices ne figurent pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 31 octobre 2020. Les résultats seront dévoilés en avril 2021.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur le site de Radio-Canada;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site de Radio-Canada.

LE JURY DU PRIX DE LA NOUVELLE RADIO-CANADA 2021

L'autrice Sarah-Maude Beauchesne Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Forte d’une formation en création littéraire de l’Université du Québec à Montréal, Sarah-Maude Beauchesne a vite été remarquée pour sa plume sensible et spontanée grâce à son blogue littéraire Les fourchettes, qu’elle tient depuis 2010 et qui est devenu une websérie, puis un livre qui sort le 23 septembre 2020.

Elle a également publié aux éditions Publie.net Les je-sais-pas et Les je-sais-pas-pantoute, deux recueils de nouvelles et de poésie adaptés de son blogue, en plus des romans pour ados Cœur de slush, en 2014, aux Éditions Hurtubise (vendu à plus de 10 000 exemplaires), Lèche-vitrine, en 2016, avec le même éditeur, et Maxime, en 2017.

Sarah-Maude Beauchesne est aussi scénariste pour des séries télévisées, dont Le chalet à VRAK et L’académie sur Club illico.

Au cinéma, elle travaille à l’adaptation de son roman Cœur de slush et développe avec Sébastien Landry À notre âge. Elle est aussi coscénariste de la série web Les presqu’histoires, présentée sur la plateforme Urbania en février 2015. Enfin, elle a cosigné et coréalisé avec Rachel Graton le court métrage Manon aime le hockey en 2017.

En parallèle, Sarah-Maude Beauchesne travaille comme rédactrice pour le magazine COOL.

L'autrice et éditrice Madioula Kébé-Kamara Photo : Hamza Abouelouafaa

Madioula Kébé-Kamara, est éditrice et autrice d'origine sénégalo-française. Elle est née et a grandi à Paris, et habite aujourd’hui à Montréal. Après avoir travaillé dans le domaine bancaire près de 14 années en France comme au Québec, elle a fait des études littéraires à l’Université du Québec à Montréal et a fondé à l’été 2020 la maison d’édition Diverses syllabes.

Elle place la diversité au cœur de sa démarche créatrice et entrepreneuriale en promouvant les écrits pluriels et intersectionnels. Elle collabore activement à l’inclusion des voix minoritaires dans le milieu artistique et académique au Québec, en étant membre de l’Institut de recherche et d'études féministes (IREF) et en participant à plusieurs initiatives, comme celles du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (Figura) et de l’Association canadienne d'études africaines (ACÉA).

L'écrivaine Lise Tremblay est membre du jury du prix de la nouvelle 2021. Photo : Martine Doyon

Lise Tremblay est née à Chicoutimi. En 1991, elle s’est vu décerner pour son roman, L’hiver de pluie, le Prix de la découverte littéraire de l’année du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean et le prix Joseph-S.-Stuffer du Conseil des arts du Canada.

En 1999, son roman La danse juive lui a valu le Prix du Gouverneur général. Elle a également obtenu le Grand Prix du livre de Montréal en 2003 pour son recueil de nouvelles La héronnière. Elle a fait paraître trois romans aux Éditions du Boréal, soit La sœur de Judith (2007), Chemin Saint-Paul (2015) et L'habitude des bêtes (2018).

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez des nouvelles? Envoyez-nous vos textes inédits d'ici le 31 octobre 2020!