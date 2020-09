L’épidémie de syphilis est loin d’être terminée en Alberta

À titre de comparaison, 1545 cas avaient été répertoriés en Alberta en 2018 et le nombre de cas avait atteint 2265 en 2019.

Nous observons une augmentation des cas de syphilis depuis plusieurs années qui est très préoccupante, reconnaît le ministère de la Santé dans une déclaration envoyée par courriel. Le taux de syphilis a été multiplié par plus de 10 depuis 2014, incluant une augmentation de près de 200 % en 2018 et de 47 % en 2019.

Depuis juillet 2019 la situation est reconnue comme une épidémie par la province.

La Dre Ameeta Singh, professeur au sein du département de médecine de l’Université de l’Alberta et spécialiste des maladies infectieuses, craint que ces chiffres ne soient que la partie émergée de l’iceberg .

Selon elle, il y a sûrement de nombreuses personnes chez qui l’infection n’a pas été diagnostiquée, tout particulièrement cette année en raison de la COVID-19.

À cause du confinement [...], je pense vraiment qu’un certain nombre de personnes pourrait ne pas avoir été testé. Dre Ameeta Singh, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta

AHSServices de santé Alberta a en effet constaté une légère baisse du nombre de cas entre le premier et le deuxième trimestre de cette année.

La syphilis reste une importante préoccupation et rien ne suggère qu’une baisse à long terme est en cours , précise le ministère.

La syphilis ne fait pas de discrimination basée sur l'âge, la race, l’ethnie ou l'orientation sexuelle, mais certains comportements augmentent le risque d'infection , prévient la Dre Singh.

La syphilis étant une infection sexuellement transmissible, la multiplication des partenaires est un facteur.

Elle explique également que les traitements contre le VIH/sida ont entraîné une baisse de l'usage du préservatif, entraînant un risque d’exposition à d’autres infections ou maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis.

On constate également une augmentation significative du nombre de cas chez des personnes qui ont des conditions de logement instables, vivent dans la pauvreté, ont des problèmes de dépendance ou de santé mentale , détaille-t-elle.

Les données préliminaires d’ AHSServices de santé Alberta confirment une autre tendance.

Depuis des années, Edmonton est la région la plus touchée. Sur les 1103 cas répertoriés cette année entre janvier et juin 2020, un peu plus de la moitié, 599 exactement, étaient situés dans la région d’Edmonton.

C’est aussi à Edmonton qu’il y a eu le plus de femmes enceintes qui ont transmis l'infection à leur enfant.

Durant les 6 premiers mois de l'année, 17 nourrissons sont nés avec la syphilis dont 13 à Edmonton.

Six fausses-couches ont également été attribuées à la maladie dont quatre dans la capitale albertaine.