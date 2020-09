Pas besoin de dépenser une fortune pour un téléphone de qualité

Le prix de l’iPhone X en a fait sourciller plus d’un après son dévoilement en 2017. Vendu 1319 $, ce téléphone de luxe a instauré une nouvelle norme pour les mobiles haut de gamme, dont le prix franchit maintenant régulièrement la barre du millier de dollars. Pourtant, si les téléphones très onéreux comme le Samsung Galaxy Z Fold 2 (2779 $) sont ceux qui font les manchettes, l’offre de milieu de gamme s’améliore de plus en plus sans faire trop de bruit.

Finie l’époque où « pas cher » était synonyme de « pas bon » : tandis que les téléphones haut de gamme proposent des améliorations marginales d’année en année, l’écart de performance avec les téléphones à plus petit prix se creuse.

Moins pour moins

Il suffit de regarder le Pixel 4A, de Google, pour comprendre le phénomène. Offert au Canada depuis le 10 septembre pour 479 $, l’appareil est une version plus abordable du Pixel 4, qui coûtait 999 $ à sa sortie, en octobre dernier.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le Pixel 4A sera offert au Canada le 10 septembre pour 479 $. Photo : Google

Il a fallu faire plusieurs compromis pour se rendre à ce prix. Le Pixel 4A est équipé d’un seul objectif arrière alors que le Pixel 4 en avait deux; son processeur est moins performant; son écran est de moins bonne résolution en plus d’avoir une moins bonne fréquence de rafraîchissement; il n’a pas de puce radar ou de reconnaissance faciale et doit être déverrouillé avec une empreinte digitale; il n’a pas de résistance à l’eau; il n’a pas de recharge sans fil; sa coque est en plastique et non en verre.

Mais malgré ces désavantages, l’expérience d’utilisation au quotidien est sensiblement la même. Le Pixel 4A prend de moins belles vidéos, mais le rendu des photos reste pareil. Et même si son processeur Snapdragon 730 est moins puissant que le Snapdragon 855 du Pixel 4, les différences sont minimes si l’on ne se sert pas du téléphone de manière intensive.

Bref, des compromis seront toujours nécessaires pour atteindre un prix alléchant, mais ceux-ci sont bien moins dévastateurs en 2020 qu’ils l’étaient il y a quelques années de cela. Si les téléphones de milieu de gamme d’antan étaient lents et n’avaient tout simplement pas la capacité de prendre de belles photos, ceux d’aujourd’hui peuvent tirer leur épingle du jeu et, sans nécessairement jouer dans la cour des grands,être plus qu’efficaces.

Et ils ont intérêt à l’être! Selon les plus récentes projections de l’International Data Corporation  (Nouvelle fenêtre) , 73 % des téléphones intelligents vendus en 2020 coûteront moins de 400 $US. Comme quoi acheter un iPhone 11 Pro ou un Samsung Galaxy Note 20 est l’exception, et non la norme, quand on observe ce qui se passe à l’échelle planétaire.

Du haut de gamme à l’ultra haut de gamme

Tandis que la qualité les téléphones moins onéreux s’améliore, les téléphones plus chers deviennent… de plus en plus chers! Et les fonctionnalités qui y sont ajoutées sont de moins en moins essentielles à la plupart des tâches qu’on accomplit sur nos appareils mobiles.

L’accent est mis sur des fonctionnalités plus nichées, comme la fréquence de rafraîchissement ou les processeurs à la fine pointe de la technologie. De nouvelles composantes aux objectifs bien particuliers, comme des capteurs de profondeur, voient le jour. De nouveaux formats de téléphones, comme les appareils pliables ou ceux à deux écrans, sont commercialisés.

Si les téléphones phares sont maintenant des appareils à tout faire, ceux du milieu de gamme se spécialisent : l’iPhone SE a une bonne caméra tout en étant aussi puissant que l’iPhone 11, mais l’appareil se débrouille moins bien en photographie de nuit et son écran est petit. Le Samsung Galaxy A51 a un bel écran et prend de belles photos, mais l’appareil est un peu lent. Le Moto G Power a une batterie exceptionnelle et des performances décentes, mais sa caméra laisse à désirer.

En achetant un nouveau téléphone, l’important est d’évaluer nos besoins : quelles sont les fonctionnalités qui nous intéressent vraiment, et quelles sont celles dont on pourrait se passer?

5 recommandations de téléphones à moins de 600 $

1. Apple iPhone SE (64 Go) – 599 $

Propulsé par la même puce A13 Bionic qu’on retrouve dans l’iPhone 11, l’iPhone SE offre une performance égale à celles des téléphones Apple haut de gamme, dans un appareil plus petit et plus abordable.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   L'iPhone SE sera offert à partir de 599 $. Photo : Apple

Sa caméra est parmi les meilleures sur le marché. Cependant, son écran à cristaux liquides de 4,7 po n’est pas idéal pour le multimédia. Avec un seul objectif arrière, il ne peut pas prendre d’aussi bonnes photos de nuit que l’iPhone 11.

Comme tous les téléphones Apple, il devrait recevoir des mises à jour pour une durée de cinq ans.

2. Google Pixel 4A (128 Go) – 479 $

Le Pixel 4a a la même caméra photo que le Pixel 4, et celle-ci est reconnue comme étant l’une des meilleures sur le marché en raison des améliorations logicielles exceptionnelles de Google. Il est toutefois important de noter que le Pixel 4A est moins performant en ce qui concerne la prise de vidéos.

Le téléphone est équipé d’une pile de 3140 mA h, d’une prise d’écouteurs 3,5 mm et vient avec 128 Go de stockage. Sa puce Snapdragon 730 n’est pas la plus performante, mais fait bien le travail pour des tâches quotidiennes.

Comme tous les téléphones Pixel, il devrait recevoir des mises à jour pour une durée de trois ans.

3. Samsung Galaxy A51 (64 Go) – 429 $

Le Galaxy A51 est un téléphone de milieu de gamme à tout faire : son écran de 6,5 po est de qualité, tout comme son système de caméras, et sa pile de 4000 mA h devrait durer tout la journée. Le téléphone vient aussi avec une prise d’écouteurs 3,5 mm.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La gamme de téléphones Galaxy A de Samsung est très populaire à l'international. Photo : Samsung Canada

C’est plutôt du côté de la performance que ça se gâte : son processeur Exynos 9611 est incapable rivaliser avec ceux des Galaxy plus chers. Pour cette raison, le Galaxy A71 (écran de 6,7 po, 128 Go, 549 $) serait peut-être un meilleur choix.

Le Galaxy A51 devrait recevoir des mises à jour pour une durée de trois ans.

4. Motorola Moto G Power (64 Go) – 299 $

Motorola promet jusqu’à trois jours d’autonomie avec la pile de 5000 mA h du Moto G Power, et bien que la batterie soit son attrait principal, le reste des caractéristiques du téléphone sont globalement très respectables. Sa caméra n’a toutefois rien d’exceptionnel. De plus, il vient avec une prise d’écouteurs 3,5 mm.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   L'attrait principal du Moto G Power est batterie de 5000 mA h. Photo : Motorola

Motorola promet des mises à jour du système d’exploitation seulement pour un an. Le téléphone recevra par contre au moins deux ans de mises à jour de sécurité.

5. OnePlus Nord

Le OnePlus Nord a fait des vagues lorsqu’il est sorti cet été en Europe, notamment parce qu’il offrait presque tout ce qu’on trouve dans des téléphones phares pour une fraction du prix… à l’exception de la caméra, qui n’a jamais été la force de OnePlus.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un téléphone de la gamme Nord de OnePlus devrait bientôt voir le jour au Canada. Photo : OnePlus

L’entreprise chinoise n’a pas encore confirmé quand l’appareil verrait le jour en Amérique du Nord, mais elle dit avoir l’intention d’offrir un téléphone de cette gamme bientôt. C’est donc à suivre!