Un demi-million pour faire la promotion des entreprises francophones

Le gouvernement Ford va verser 500 000 $ pour créer une plateforme en ligne et faire une campagne de promotion des entreprises franco-ontariennes.

La plateforme baptisée Réseau économique francophone aidera les entreprises à partager leur expertise et leurs pratiques exemplaires et à former de nouveaux partenariats stratégiques , selon un communiqué de la province.

L’autre moitié du financement permettra d’organiser une campagne de promotion des produits et services offerts par des compagnies franco-ontariennes. Celle-ci doit avoir lieu cet hiver.

La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney Photo : Capture d'écran / Chaîne Youtube du gouvernement de l'Ontario

Selon la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, cet investissement permettra aux Franco-Ontariens de continuer d’avoir accès aux biens et services dont ils ont besoin et de surmonter les difficultés auxquelles les entreprises du milieu francophone sont confrontées en raison de la COVID-19 .

Ces annonces font suite à des demandes qui ont été exprimées lors de consultations menées auprès des milieux d’affaires francophones depuis 2018, selon le gouvernement.