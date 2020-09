L’Hôpital Montfort ouvrira une clinique de soins COVID-19 à Orléans

C'est le complexe récréatif Ray-Friel, au 1585, chemin Tenth Line, qui accueillera cette clinique, où il sera possible d'obtenir un dépistage, une évaluation des symptômes et des soins pour les cas non urgents. Les services seront offerts en français et en anglais, assure l'Hôpital dans un communiqué.

La nouvelle clinique de soins devrait ouvrir à la mi-octobre au plus tard, puisque la glace de la patinoire doit d’abord fondre avant que les travaux d’aménagement puissent commencer , précise la directrice des communications de l'établissement hospitalier, Geneviève Picard, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a précisé sur Twitter que la clinique aura une entrée et une sortie séparées pour maintenir les programmes de biblio et parcs et loisirs dans d'autres zones sans trop de perturbations.

Plusieurs élus provinciaux et municipaux demandaient depuis le début du mois d'août que soit mise sur pied une telle clinique dans le quartier.

Avec les informations de Mama Afou