12 M$ pour des masques et de l’équipement dans les écoles manitobaines

Le ministre de l’Éducation, Kelvin Goertzen, rappelle que des fonds additionnels sont nécessaires pour rendre les écoles sécuritaires.

Sans soutien financier, les écoles ne pourront respecter les règles recommandées en matière de santé, et nous veillons à ce qu’elles puissent obtenir ce soutien. Nous savons que les enseignants, les élèves et le personnel doivent s’adapter, parfois difficilement, à un nouvel environnement scolaire , a déclaré le ministre dans un communiqué de presse.

Toutes les divisions auront accès à une part du financement ponctuel de 52 millions de dollars. Cette somme s’ajoute à des économies de 48 millions de dollars qui ont été mises de côté en prévision du type de situation d’urgence que nous vivons actuellement , indique la province.

Sur ces 52 millions de dollars, 12 millions iront à l’achat de masques et d’équipements de protection individuelle. Des 40 millions restant, 32 millions permettront aux divisions scolaires et aux écoles indépendantes d'obtenir le financement maximal auquel elles ont droit par élève, et 8 millions permettront la mise en œuvre de mesures importantes et urgentes en matière de santé et de sécurité.

Les responsables du réseau scolaire pourront aussi utiliser cet argent pour renforcer les procédures de nettoyage et de désinfection, précise le communiqué.

Ils pourront acquérir des fournitures supplémentaires, embaucher du personnel de garde, accroître la capacité des services de transport par autobus, assumer les coûts liés à la technologie et veiller à ce qu’il y ait assez d’enseignants et d’éducateurs suppléants pour garder les écoles ouvertes et permettre aux enfants de poursuivre leurs apprentissages.

Le ministre précise que l’apprentissage à distance est disponible pour les élèves immunodéprimés, ceux qui sont en isolement et ceux qui vivent en régions éloignées.

La province précise que les fonds fédéraux supplémentaires destinés à l'éducation seront entièrement affectés à la réalisation de ces objectifs, y compris l’apprentissage à distance . Le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 85,4 millions de dollars au Manitoba dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire.

Le Manitoba, indique le ministre, travaille en étroite collaboration avec les divisions, les écoles et les intervenants pour évaluer les besoins et investir ces sommes.