Ottawa approuve la tarification du carbone du Nouveau-Brunswick pour les grands émetteurs

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, explique dans une lettre que le modèle proposé par le Nouveau-Brunswick satisfait les exigences minimales et qu’il est considérablement plus faible que celui du gouvernement fédéral.

Jonathan Wilkinson, le ministre fédéral de l'Environnement (archives). Photo : Radio-Canada

Dans sa lettre datée du 20 septembre et adressée au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, le ministre Wilkinson explique que le modèle de la province entraînera moins de réductions des émissions polluantes et que le gouvernement fédéral pressera la province d’adopter un modèle plus sévère dans deux ans.

Le modèle provincial ne s’applique qu’à une fraction des émissions polluantes qui sont soumises au modèle fédéral à l’heure actuelle.

L’approbation du gouvernement fédéral signifie qu’il va cesser d’imposer son modèle au Nouveau-Brunswick et permettre à la province de mettre le sien en vigueur. Aucune date pour cela n’est encore précisée.

Jonathan Wilkinson ajoute dans sa lettre qu’il s’attend à ce que les provinces, dont le Nouveau-Brunswick, resserrent leur modèle respectif lorsque le plan national sera révisé, dans deux ans. Il juge que c’est une étape importante pour continuer d’imposer une tarification à l’industrie qui stimule l’innovation et la croissance.

