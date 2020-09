53 foyers d'éclosion de COVID-19 à Montréal

Ces éclosions touchent essentiellement les milieux de travail (28), mais aussi les établissements scolaires (14), les milieux de soins de santé (6) et des services de garde (2).

Cela traduit l' accélération du nombre de cas recensés dans la métropole au cours des derniers jours. Selon la Dre Drouin, 181 cas ont été recensés vendredi, 160 samedi, et 219 dimanche.

Plus de 50 % des Montréalais infectés ont entre 18 et 34 ans, soit une tranche d'âge où les formes les plus sévères de la maladie sont moins fréquentes.

Selon la Dre Drouin, les quartiers situés au centre-ouest de l'île sont actuellement les plus touchés par la maladie.

Elle a nommé spécifiquement ceux de Parc-Extension, Mont-Royal, Outremont, Côte-Saint-Luc, et la zone située près des métros Guy et Atwater. Montréal-Nord, Saint-Michel et Saint-Léonard ont aussi leur lot de cas.

Ces endroits seront conséquemment visés par des interventions plus ciblées, destinées à accroître les efforts de dépistage.

La Dre Drouin a profité de son point de presse pour presser les gens contactés par la santé publique de répondre aux appels, afin que les gens à risque puissent s'isoler et que les opérations de traçage soient effectuées.

Selon elle, 512 personnes ont été appelées par la santé publique en fin de semaine, mais les deux tiers de ces appels sont demeurés lettre morte, a-t-elle souligné.

Elle a par ailleurs noté que des indicateurs clés demeurent au jaune dans la métropole, dont le nombre d'hospitalisations et le nombre de personnes soignées aux soins intensifs.

Plus de détails à venir.