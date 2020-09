EN DIRECT à 13 h : mise à jour du Manitoba sur la COVID-19

Le Dr Brent Roussin fait le point sur les nouveaux développements concernant la COVID-19 dans la province.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse avec l’aide d’un interprète, sauf pour la période de questions qui se déroulera en anglais.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu deux fois par semaine, soit le lundi et le jeudi.

Les 29 nouveaux cas annoncés dimanche ont porté à 354 le nombre de cas actifs dans la province, et 275 se trouvaient à Winnipeg, la région sanitaire où le virus se propage le plus rapidement ces derniers temps.

En fin de semaine, les autorités sanitaires n’ont pas caché qu’elles trouvaient préoccupante la situation dans la capitale manitobaine. On demandait à l’ensemble des Manitobains de revenir aux mesures sanitaires de base pour aider à contrôler le nouveau coronavirus.

Des 29 nouveaux cas détectés dimanche, 20 touchaient des gens de moins de 30 ans, notait la province.

Trois nouveaux cas étaient annoncés dans la Première Nation crie de Fisher River.

La semaine dernière a été marquée par l’apparition de cas dans des écoles et des foyers de personnes âgées.

La province a aussi indiqué, dimanche, que 21 enfants et 7 membres du personnel d'une garderie, le Munroe Early Childhood Education Centre situé dans le quartier Elmwood, ont été placés en quarantaine.

L’Office régional de la santé de Winnipeg a expliqué qu’une personne déclarée positive à la COVID-19 s’est trouvée dans la garderie de l’avenue Chalmers, dans la matinée et dans l’après-midi du 14 septembre.

Samedi, la province annonçait 18 nouveaux cas et une possible exposition à l’école secondaire Gordon Bell High School, où une personne infectée était présente le 17 septembre au cours de la matinée et de l’après-midi.