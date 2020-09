Manifestation à l'usine de papier d'Amos : « C’est extrêmement désolant et triste »

C’est extrêmement désolant et triste ce qui se passe avec l’usine présentement. Et je veux nécessairement parler du COVID et du contexte. Il faut trouver des solutions. Il y en a des possibilités , a dit le maire d’Amos aux travailleurs.

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, s'est adressé aux travailleurs pendant la manifestation lundi. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Sébastien D’Astous espère lui aussi que leurs emplois soient maintenus à Amos. Il a également félicité les personnes présentes pour la manifestation pacifique.

Les travailleurs marchaient en petits groupes dans le stationnement. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Vous êtes le tissu social de notre municipalité depuis plusieurs années. Sébastien D’Astous

La fermeture temporaire de l’usine de papier journal touche 160 employés, dont 100 syndiqués.

Quand le gouvernement Legault a fait l’annonce que les entreprises devaient arrêter, nous on a continué pendant les trois semaines comme service essentiel. On avait bon espoir que l’usine allait continuer. La dernière année, on avait eu de super belles performances. L’usine, ça allait très bien. Après les trois semaines, on s’est fait rencontrer pour nous dire que les commandes n’étaient pas au rendez-vous , raconte le président de la section locale 227 Unifor, Frédéric Auger. Les employés ont appris la fermeture temporaire de l’usine et les prolongements se succèdent depuis.

Frédéric Auger est président de la section locale 227 d'Unifor. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Pour la continuité de la ville, c’est super important. Les mines, on dit que ça fonctionne, c’est bon, mais l’après mines, l’après COVID et après tout, il faut que ça continue à marcher. Il faut que la ville soit vivante. On perd toujours des jobs à Amos, on en a toujours perdu, mais là il faut arrêter. Il faut s’impliquer , affirme Daniel Larochelle. L’homme à la retraite a tenu à soutenir ses anciens collègues.

On n’a aucune indication d’une réouverture à court terme , a aussi indiqué Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat d’Unifor, sur nos ondes.

Les travailleurs souhaitent que différentes avenues soient étudiées pour permettre la relance de l'usine, exclusivement destinée à la production de papier journal. Des projets d'usine de cogénération et de serres ont été soulevés au cours des 10 dernières années.

- Avec les informations d'Annie-Claude Luneau