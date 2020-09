Une nouvelle présidente pour les jeunes Fransaskois

C’est incroyable. Pour plusieurs jeunes comme moi, l’ AJFAssociation jeunesse fransaskoise a changé notre vie et c’est pour ça que l’on continue de s’impliquer comme jeune adulte , a-t-elle dit après avoir été élue. À court terme, elle prévoit que plusieurs dossiers feront l'objet de discussions virtuelles en raison de la pandémie, mais elle se dit bien entourée pour les mener à terme.

Le conseil d’administration a également accueilli Janie Moyen comme nouvelle secrétaire et Taylor Olson a conservé son poste de trésorier.

AnneMarie Wacholtz a été élue sans opposition au poste de conseillère générale. Il reste encore un poste de conseiller général à pourvoir au sein du conseil d’administration de l’ AJFAssociation jeunesse fransaskoise .

Quant aux membres du Sénat, six postes étaient vacants et six jeunes ont déposé leur candidature. Ils ont donc tous été choisis. Il s’agit de Kathir Hector, de Louis Prince, d’Aneehs Morrison, de Sam Bumphrey, de Megan Tessier et d’Anne Prince

Les finances se portent bien

Quant à l’aspect financier de l’ AJFAssociation jeunesse fransaskoise , l’organisme a réalisé un surplus de plus de 18 000 $. De ce fait, les cotisations resteront gratuites pour la prochaine année.

Le directeur de l’Association jeunesse fransaskoise, Julien Gaudet, ne cache pas qu’il a été nécessaire de revoir à la baisse le budget de l’année financière 2020-2021. Initialement prévu à 795 381 $, il a été diminué à 722 965 $, soit une différence de 72 416 $.

Les revenus ont chuté, mais les dépenses aussi ont baissé , relativise M. Gaudet, promettant que l'organisme s’adaptera aux défis et aux changements s'il y a lieu.

Julien Gaudet, directeur de l'AJF. Photo : Radio-Canada / Pascale Bouchard

Avec les informations de Vincent Turgeon