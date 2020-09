Opération policière à Saint-Hubert en lien avec le courrier contaminé envoyé à Trump

Notre équipe d'intervention en cas d'incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif (CBRNE) mène l’opération , poursuit la GRC.

Les policiers et pompiers de Longueuil sont également sur place.

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité de la population.

Les autorités américaines ont arrêté hier une femme suspectée d'avoir envoyé une lettre empoisonnée à la ricine à la Maison-Blanche, à l'attention du président Donald Trump, alors qu'elle tentait de franchir la frontière canadienne pour entrer aux États-Unis.

La suspecte devrait être accusée en vertu de lois fédérales américaines. Une première audience est prévue lundi.

Elle a été interceptée près du pont Peace Bridge, non loin de la ville de Buffalo dans l'État de New York.

Selon NBC News et CNN, la femme aurait eu une arme à feu en sa possession au moment des faits. Cela n'a pas été confirmé par les autorités américaines.

Au dire de sources anonymes, citées par le New York Times et CNN, deux tests menés sur le produit retrouvé dans le courrier suspect ont établi qu'il s'agissait de ricine.

La ricine est le poison le plus violent du règne végétal, 6000 fois plus puissant que le cyanure. Il s'agit d'une substance mortelle en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'injection, et contre laquelle il n'existe pas d'antidote.

Le Canada a indiqué, samedi, que ses services travaillaient en collaboration avec les autorités américaines pour faire la lumière sur cette affaire.