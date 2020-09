COVID-19 : 425 nouveaux cas et 2 décès en Ontario

Ces nouvelles infections portent à 47 274 le nombre de cas depuis le début de la pandémie dans la province.

Les régions les plus touchées sont : Ottawa (+60), Peel (+84) et Toronto (+175).

Le nombre de patients hospitalisés a augmenté légèrement pour atteindre 65. Par ailleurs, le nombre de cas actifs est toujours en hausse.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, note que 67 % des nouvelles infections sont chez des individus de moins de 40 ans.

Les plus jeunes sont moins susceptibles en général d'être hospitalisés et d'avoir des séquelles graves à cause de la COVID-19, mais les experts préviennent qu'ils pourraient infecter d'autres tranches d'âge plus vulnérables.

Avec les deux décès de plus ajoutés lundi, le bilan s'établit maintenant à 2829 morts depuis le début de la pandémie.

Un peu plus de 31 700 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

