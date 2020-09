Un milliard pour créer jusqu'à 3000 logements sociaux

Ottawa dépensera un milliard de dollars pour accélérer la construction de logements abordables au pays, pour les Canadiens qui sont les plus vulnérables. Le gouvernement compte attribuer le financement d’ici au 31 mars.

L’annonce a été faite à Toronto, lundi, par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen. Le ministre, qui est responsable du dossier du logement, a souligné que l'accès au logement était particulièrement important en période de pandémie.

L’objectif du fédéral est de créer rapidement jusqu’à 3000 logements et de stimuler, du même coup, le secteur de la construction.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen Photo : Radio-Canada

Le ministre Hussen insiste sur le fait qu'il s'agira de logements permanents destinés aux Canadiens qui sont parmi les plus vulnérables.

Cela inclut les gens qui sont sans-abri, ceux qui sont à risque de le devenir et ceux qui sont logés quelque part temporairement. Le ministre fédéral Ahmed Hussen

L’argent pourra servir à l’achat de terrains, à la construction de maisons modulaires et à l’acquisition et la conversion d’édifices en logements abordables.

Les provinces et territoires pourront demander du financement en vertu de ce programme, tout comme les municipalités, Premières Nations, organisations et organismes sans but lucratif.

C’est la Société canadienne d’hypothèques et de logement qui administrera le programme baptisé Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Le gouvernement fédéral versera également 236 millions de plus aux collectivités pour les aider à loger les sans-abri et de prendre des mesures pour réduire la propagation du coronavirus parmi cette population particulièrement vulnérable.