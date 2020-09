La Colombie-Britannique serre la vis aux bars et aux restaurants

Face à une augmentation marquée des cas de COVID-19 dans la province, la Colombie-Britannique élargit la liste des restrictions pour les entreprises, en particulier pour les restaurants et les bars.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a ordonné la fermeture des boîtes de nuit et des salles de réception, et a interdit la vente d’alcool après 22 h.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, annonce les nouvelles règles suivantes :

La musique ne doit pas être plus forte que les conversations normales; Les établissements doivent fermer à 23 h, sauf si un service de repas complet est disponible; Les établissements ne peuvent pas servir d’alcool entre 22 h et 11 h; Les propriétaires, les organisateurs d'événements et le personnel ne peuvent pas consommer d’alcool dans l’établissement après 23 h; L’interdiction de vente d’alcool après 22 h s'applique également aux événements privés.

Les propriétaires et les organisateurs d’événements qui contreviennent à ces règles sont passibles d'une amende de 2000 $, et les clients, d'une amende de 200 $.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons suivre les directives de l'agence de la santé publique provinciale , soutient Mike Farnworth.

Dorénavant, les agents de conservation et les inspecteurs communautaires sont autorisés à donner des contraventions, tout comme les policiers et les inspecteurs des alcools, du cannabis et des jeux.