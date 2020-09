6,5 M $ pour améliorer le système d'aqueduc de Gatineau

La Ville de Gatineau reçoit un appui important pour remplacer environ 5 kilomètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales.

Les gouvernements fédéral, provincial et municipal investissent de l’ordre de 6,5 millions de dollars dans le projet.

La ministre Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités en a fait l’annonce virtuellement lundi. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais et le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin ont aussi pris part à l’annonce faite par vidéoconférence.

Le gouvernement fédéral investit 2,6 millions de dollars sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Québec investit également 2,6 millions de dollars qui proviennent de son Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau ( FIMEAUFonds pour l’infrastructure municipale d’eau ).

Pour sa part, la Ville de Gatineau contribue environ 1,3 million de dollars au projet.

C'est important pour la santé, mais aussi l’économie. C’est pour bâtir un projet important pour la communauté, on peut travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie des résidents , soutient la ministre McKenna.

Avec les inondations, Gatineau a été particulièrement dévastée. L'annonce qu’on fait va créer une communauté plus résiliente , ajoute Mme McKenna.

Nos infrastructures d’eau sont vieillissantes et ça engendre des problèmes qui sont importants donc c‘est une aide qui est plus que bienvenue pour nos communautés, pour offrir aux citoyens des milieux de vie plus prospère , soutient le ministre Lacombe.

Cette opération de séparation des tuyaux pluviaux et sanitaires, c’est important parce que ça nous permet de protéger l’environnement, et c’est important surtout dans nos plus vieux quartiers, des secteurs âgés qui ont besoin de rénovations , affirme le maire de Gatineau.

Ça devrait aller assez rapidement avec des projets qui vont commencer dans la prochaine année , a précisé le maire Pedneaud-Jobin.

Il a aussi précisé que les artères visées sont la rue Joseph dans le secteur Buckingham, Saint-Jean-Bosco, Saint-Jacques, Leduc et Hélène-Duval dans le secteur Hull.