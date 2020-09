Microsoft rachète Bethesda Softworks dans une transaction de 7,5 G$

Microsoft a annoncé lundi matin avoir fait l’acquisition de ZeniMax Media, la société mère de l’éditeur de jeux vidéo Bethesda Softworks, pour 7,5 G$ US. Ainsi, le géant américain devient propriétaire des populaires séries de jeux vidéo The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Fallout, Quake, Rage et Dishonored, entre autres.