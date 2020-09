Une quarantaine de bars et restaurants de Sherbrooke visités par les policiers ce week-end

Le Service de police de Sherbrooke a visité 35 bars et 4 restaurants lors du week-end pour s'assurer qu'ils respectaient les règles sanitaires. Seul le restaurant Caffuccino sur le boulevard King Ouest s'est vu remettre un rapport d'infraction général pour surcapacité et absence de registre. Celui-ci sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).