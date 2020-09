5 moments forts de la soirée des Gémeaux

Hommage à la télévision

En ouverture de Gala, des téléspectatrices et téléspectateurs ont raconté comment la télévision les avait aidés durant le confinement. L’animatrice du Gala, Véronique Cloutier, en a rajouté lors de son numéro d’ouverture. L’humour n’était jamais loin avec quelques blagues sur l’écoute électronique dans District 31, Normand Brathwaite et Lucie Laurier.

Simon-Olivier Fecteau et Michel Olivier Girard font la paix… ou pas

Neuf mois après s’être moqué de lui dans un numéro du Bye bye qu’il réalisait, Simon-Oliver Fecteau est monté sur scène aux côtés de l’acteur Michel Olivier Girard, qu’on reconnaît pour ses apparitions dans les pubs pour la chaîne de restauration A&W. Les deux y sont allés de quelques piques l’un envers l’autre. Au final, signe de réconciliation, Simon-Olivier Fecteau a promis un rôle à Michel Olivier Girard au prochain Bye bye.

Hommage aux travailleurs et travailleuses de l’information

Dans une des plus grandes périodes de solitude que la planète ait jamais connues, grâce aux médias d’information on a pu faire tous ensemble face au vent. C’est ainsi que l’animatrice Véronique Cloutier a lancé un segment rendant hommage aux journalistes qui, bien que n’affrontant pas directement la COVID-19 dans les hôpitaux ou les CHSLD, ont mené un rôle important dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Les lecteurs et lectrices de nouvelles Céline Galipeau, Sophie Thibault, Pierre Bruneau et Patrice Roy étaient sur scène pour accepter un grand prix de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Prise de bec comique entre Katherine Levac et Marie-Ève Janvier

Pour la prochaine saison de la populaire télérealité L’amour est dans le pré, Marie-Ève Janvier passe le flambeau à Katherine Levac. Réunies sur scène dimanche, ça a donné lieu à quelques savoureux échanges de taquineries. Katherine Levac, 31 ans, a lancé que ça ferait du bien d’avoir une animatrice plus jeune ; tu pourrais être ma mère , a-t-elle dit à Marie-Ève Janvier, 35 ans. Non, j’aurais pas pu être ta mère, mais j’aurais pu être ta gardienne. J’aurais dit non, ça m’aurait pas tenté de garder une petite fraîche comme toi , a rétorqué cette dernière.

