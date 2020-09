Garderies en milieu familial : la grève générale illimitée est déclenchée

Les responsables de ces garderies réclament notamment au gouvernement du Québec une rémunération équivalente à celle des éducatrices en centre de la petite enfance (CPE).

Près de 200 garderies sur la Côte-Nord et plus de 300 au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie avaient participé à des moyens de pression au cours des dernières semaines dans le cadre de ces négociations.

Les porte-paroles syndicales clament que les conditions de travail rendent ardue la création de nouvelles garderies en milieu familial et mènent des éducatrices à quitter la profession. Selon elles, une amélioration de ces conditions pourrait soulager la pénurie de places en garderie.

Plus de détails à venir