Effondrement d'un immeuble en Inde : 10 morts, des personnes piégées dans les décombres

Dix personnes ont péri et une vingtaine d'autres pourraient être coincées sous les décombres d'un immeuble résidentiel de trois étages qui s'est effondré lundi, avant l'aube, dans l'ouest de l'Inde, ont annoncé les autorités.

L'accident est survenu vers 3 h 40 à Bhiwandi, ville voisine de la capitale financière du pays, Bombay.

Dix personnes ont péri, nous avons secouru 11 personnes , a déclaré à l'AFP un responsable de la municipalité de Thane, qui chapeaute Bhiwandi.

Les secours se composent d'une quarantaine de personnes, dont une trentaine sont issues de la Force nationale de réponse aux catastrophes (NDRF).

Le directeur général de la NDRF Satya Narayan Pradhan a indiqué dans un tweet que des équipes spécialisées assistées de chiens de détection étaient à la recherche de 20 à 25 personnes présumées coincées dans les décombres.

Des images diffusées sur le compte Twitter officiel de la NDRF montraient des secouristes à pied d'oeuvre dans les débris du bâtiment.

On ignore la cause de l'accident, mais les effondrements de bâtiment sont relativement courants en Inde entre juin et septembre, pendant la saison de la mousson, les précipitations intenses fragilisant parfois les structures.