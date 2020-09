Un hockeyeur des Mustangs de Melfort meurt dans un accident de la route

D’après sa mère, Delta Ashe, le joueur de 18 ans conduisait sur l’autoroute 35 lorsqu’il a fait un tonneau à la hauteur de Whitefox.

On venait juste de parler de sa personnalité et de son calme, dit-elle. Il rentrait dans une pièce, il vous souriait et donnait de la vie par sa présence. Il était aussi toujours ouvert à un gros câlin .

Le hockey tenait toujours une place importante dans le coeur de son fils, dit-elle : Ses équipes de hockey étaient sa famille. Il adorait ça.

Dylan a également joué auprès des Trojans de Tisdale, des Wildcats de Warman et des Sask Valley Vipers, selon EliteProspects.com qui suit les joueurs de hockey qui ont un avenir prometteur.

Delta Ashe précise avoir reçu de nombreux messages de soutien des joueurs de son équipe et même de membres de la communauté de hockey. La Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL) a également présenté ses condoléances sur son compte Twitter.

Le 6 avril 2018, un accident entre l’autocar des Broncos de Humboldt et un semi-remorque avait ébranlé la Saskatchewan et le Canada. La collision avait fait 16 morts et 13 blessés.