L'Estrie demeure en zone jaune

Dimanche, la région a enregistré 21 nouveaux cas de COVID-19. Au cours de la dernière semaine, ce sont en moyenne 18 nouveaux cas par jour qui ont été recensés.

À titre de comparaison, un des facteurs permettant de retourner en zone verte serait de compter un maximum de 10 nouveaux cas par jour.

Des citoyens de la région étaient rassurés d'apprendre que l'Estrie demeure en préalerte.

En zone jaune, on continue de garder notre liberté. Si on continue de bien suivre les restrictions, je trouve ça merveilleux, on n'a pas à rapetisser les regroupements.

résidente de Magog