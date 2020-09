Le NPD prépare sa campagne pour les élections

Le chef de l'opposition a été clair, et a indiqué vouloir ravir assez de sièges à l'Assemblée législative pour asseoir le NPDNouveau Parti démocratique à la tête du gouvernement.

Il a notamment déploré l'accès difficile aux soins de santé pour les foyers à plus faibles revenus. M. Meili reproche aussi la gestion des enjeux d'éducation par le gouvernement qui sont au cœur des inquiétudes des Saskatchewanais, selon lui.

On a beaucoup de conversation avec un public qui est frustré, dit-il. Frustré par un gouvernement qui a raté dans le système d'éducation de plusieurs façons. Nous, on est là avec des plans pour changer ça.

Un sondage récent mené par l’Université de la Saskatchewan montrait que plus du tiers des électeurs de la province ne savent toujours pas pour qui voter.

La perte de popularité du premier ministre Scott Moe observée depuis cet été, additionnée à un électorat jeune plutôt favorable aux idées du NPDNouveau Parti démocratique , laisse Ryan Meili envisager positivement la campagne de cet automne.

Et il s’est montré ambitieux en précisant vouloir corriger les erreurs de Scott Moe.

On est dans un siège supplémentaire [à ravir]. Par exemple, ici, on est sûr de grandir notre [le nombre de députés]. Et notre but, c'est le gouvernement. On le sait, si Scott Moe a une chance de continuer, sa popularité décroître, parce qu’il va continuer les coupures et la privatisation que la population ne veut pas, et n'appuie pas.

Ryan Meili, chef du NPD