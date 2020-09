Le vice-président de TVA, Serge Fortin, perd son poste

Groupe TVA perd son vice-président de TVA Nouvelles et TVA Sports. Dans une note interne dont Radio-Canada a pu prendre connaissance, la direction de l'entreprise annonce le départ immédiat de Serge Fortin, sans en donner la raison.

La note en question, rédigée par France Lauzière, présidente et cheffe de la direction du Groupe TVA, précise que Martin Picard, actuellement vice-président et chef de l'exploitation du contenu pour Groupe TVA, sera aussi, dès lundi, gestionnaire principal par intérim des équipes de TVA Nouvelles et de LCN, la chaîne d'information en continu de l'entreprise.

Pour le secteur des sports, la relève sera assurée par le producteur exécutif Louis-Philippe Neveu.

M. Fortin dirigeait depuis 2004 l'ensemble des activités du service de l'information et des affaires publiques du Groupe TVA.

Une demande de précision adressée à l'entreprise était demeurée sans réponse au moment d'écrire ces lignes.