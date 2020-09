Le député Sébastien Lemire confirme qu'il n'est pas atteint de la COVID-19

Depuis près d'une semaine, Sébastien Lemire est en isolement préventif comme ses collègues du Bloc Québécois puisqu’une personne présente au caucus du parti a été déclarée positive à la COVID-19. Le chef Yves-François Blanchet a lui aussi été déclaré positif au virus.

Sébastien Lemire raconte que plus tôt cette semaine, il a subi un test en Outaouais, où il effectuait son retrait préventif. Attendant toujours un résultat, il a décidé de venir en Abitibi-Témiscamingue vendredi pour passer un test en espérant obtenir un résultat dans un délai plus court.

C'était dans le but de pouvoir me faire le plus rassurant possible, le plus rapidement possible pour les gens que j'ai croisé dans les deux dernières semaines , indique-t-il, en précisant qu'il a pris les précautions pour ne pas entrer en contact rapproché avec d'autres personnes avant d'obtenir les résultats.

Il demeurera tout de même en isolement préventif jusqu'à mardi. C'est très soulageant, reconnaît-il. Je vais quand même suivre la consigne de retrait préventif de deux semaines suivant le caucus tel qu'on devait le faire.

Le député souligne d'ailleurs que personne en Abitibi-Témiscamingue n'a déclaré avoir des symptômes de la COVID-19 après le passage du chef du parti Yves-Francois Blanchet dans la région la semaine dernière.

Ce qui peut laisser présager que le résultat d'Yves-François Blanchet vient plus de son retour qu'avant, lors de son passage en Abitibi-Témiscamingue, ce qui est une bonne nouvelle pour notre région dans les circonstances , dit-il.

Le chef du Bloc Québécois est isolement préventif jusqu'au 26 septembre.