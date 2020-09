Le Cégep de Saint-Félicien victime d'une cyberattaque

Le Cégep de Saint-Félicien suspend ses cours et ses activités jusqu'au 25 septembre en raison d'une cyberattaque.

L'Institut d'enseignement collégial affirme avoir été victime d'une cyberattaque le 17 septembre dernier en soirée. Une enquête est en cours pour déterminer quelles données ont été touchées.

La suspension des cours et des activités touche l'ensemble des sites du Collège, dont le Centre d'études collégiales de Chibougamau et le Service aux entreprises et aux collectivités ainsi que le Centre collégial de transfert de technologie Écofaune boréale.

Le personnel administratif doit se présenter au travail selon l'horaire habituel, mais les étudiants seront informés au cours des prochains jours sur les modalités de la reprise des cours.