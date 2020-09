Devant un public de 10 personnes, choisies par Arnaud Soly suite à un concours pour trouver les meilleurs rieurs et rieuses du Québec, l'humoriste a remis les prix aux gagnants et gagnantes par vidéoconférence, parfois accompagné d'une personnalité, comme Virginie Fortin ou Normand Brathwaite, qui est arrivé avec ses bongos.

Arnaud Soly a animé l'Avant-première des Gémeaux avec le ton pince-sans-rire qu'on lui connaît bien. Photo : ICI ARTV

Les meilleurs rôles de soutien

Dans la première catégorie présentée, on retiendra les remerciements émotifs de Geneviève Schmidt, qui a reçu le Gémeaux du meilleur rôle de soutien féminin dans une dramatique annuelle pour son rôle de Nancy Riopelle dans District 31, auquel elle a du dire adieu à la fin de la quatrième saison.

Nancy Riopelle de «District 31» Photo : Aetios Productions

Le travail de l'auteur de la série Luc Dionne a également été récompensé, lui qui a reçu le prix des meilleurs textes pour une série dramatique annuelle.

François Papineau a reçu le prix du meilleur rôle de soutien masculin dans une série dramatique annuelle pour son rôle de Charles Faucher dans 5e Rang.

Steve Laplante a reçu son premier Gémeaux à vie pour son rôle dans la série Léo, de Fabien Cloutier, dans la catégorie meilleur rôle de soutien dans une comédie.

Christine Beaulieu s'est emparée de l'équivalent féminin de ce prix pour son rôle dans Lâcher prise, qui a d'ailleurs connu une bonne soirée en récoltant deux autres prix en comédie : meilleurs textes pour Isabelle Langlois et meilleure réalisation pour Sébastien Gagné.

L'actrice Christine Beaulieu Photo : Encore Télévision inc. / S.Raymond

Trois Gémeaux pour le prix d'un

En plus de Lâcher prise, deux autres émissions ont réussi à aller chercher trois Gémeaux. Il y a d'abord Infoman : meilleure animation pour Jean-René Dufort, meilleure série humoristique et meilleure spéciale humoristique pour la revue de fin d'année 2019.

Après 20 ans sur les ondes de Radio-Canada, l'émission Infoman demeure toujours aussi pertinente.

L'autre est la série web Écrivain public, qui s'est illustrée dans la catégorie des séries produites pour les médias numériques : meilleure dramatique, meilleure interprétation masculine dans une dramatique (Emmanuel Schwartz) et meilleure interprétation féminine dans une dramatique (Sandrine Brisson).

C'est comme ça que je t'aime continue sur sa lancée

Autre fait saillant de l'avant-première : après avoir raflé sept prix à la Soirée des artisans présentée jeudi dernier, le duo formé de François Létourneau et Jean-François Rivard en a remporté deux de plus pour C'est comme ça que je t'aime, soit pour les meilleurs textes pour une dramatique (Létourneau) et la meilleure réalisation pour une dramatique (Rivard).

Une partie de la distribution de « C'est comme ça que je t'aime » : de gauche à droite, François Letourneau, Marilyn Castonguay, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman et Sophie Desmarais. Photo : Radio-Canada / Arcouette&Co.

L'émission du jour de l'an d'En direct de l'Univers a remporté le prix de la meilleure spéciale de variété ou des arts de la scène.

De son côté, après un premier test réussi à l'automne dernier, le jeu télévisé animé par Pierre-Yves Lord, 100 Génies, repart avec deux Gémeaux (meilleur jeu et meilleure réalisation pour Mathieu Gadbois) .

Petite nouveauté cette année : c'était la première fois qu'on remettait un prix à la série s'étant le plus illustrée à l'étranger. Il est allé à l'émission LOL :) ComediHa!, et avec raison. Composée de courts sketchs humoristiques sans dialogue, la série créée par Pierre Paquin, Denis Savard et Daniel Michaud est maintenant diffusée dans 130 pays.

Mention spéciale à la websérie L'âge adulte, qui repart avec deux prix (meilleure émission et meilleure dramatique produites pour les médias numériques).

Mention spéciale également à toute l'équipe de Like-moi!, qui pour sa cinquième et dernière saison s'est également vu remettre deux prix (meilleurs textes d'humour pour Marc Brunet et meilleure interprétation en humour pour toute la bande de comédiens et comédiennes).

Le gala des 35e prix Gémeaux, animé par Véronique Cloutier, sera diffusé sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé, ainsi que sur le site de Radio-Canada.