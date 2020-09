Une première course Kekeko pour l’éducation physique

L’école des Kekeko a tenu pour la première fois hier une course afin d'amasser des fonds pour maintenir son programme d’éducation physique.

Ce programme à l’école primaire des Kekeko consiste à l’ajoute de huit heures de cours d’éducation physique supplémentaires dans la grille horaire de l’école.

La directrice des écoles des Kekeko et Entre-Lacs, Stéphanie Dorval, souligne les résultats positifs de ce programme chez les enfants, autant pour leur concentration, leurs résultats scolaires et leur santé.

C’est sûr que ce ne sont pas les mêmes enfants et les mêmes groupes, mais les moyennes en français et en mathématiques ont quand même augmenté de 10 % depuis la mise en place du projet , indique-t-elle.

Elle explique que pendant que la moitié d’un groupe est en cours d’éducation physique, l’autre moitié demeure en classe avec l’enseignant, et ensuite ils inversent leur place.

Le temps d’enseignement de nos élèves est le même que dans les autres écoles, ils ont le même nombre de minutes d’enseignement que les autres, mais ils ont un service beaucoup plus personnalisé , mentionne Stéphanie Dorval.

Pierre-Luc Brunet, parent d’élèves à l’école des Kekeko a tenu à s’impliquer en tant que bénévole pour la course.

J’ai quatre enfants qui ont pu bénéficier de ce projet-là, encore trois qui y participent présentement et une qui est entrée au secondaire. Pour l’avoir vu avec ma plus vieille durant son passage au primaire, c’est un projet qu’il faut garder vivant et c’est en s’impliquant comme ça qu’on va réussir à le garder plusieurs années , affirme-t-il.

Stéphanie Dorval estime qu’environ 200 participants ont couru les parcours de 21,1 km, 10 km, 5 km ou 1 km. Elle se réjouit d'ailleurs que l'événement se soit déroulé sans incident et avec l'aide de nombreux partenaires pour assurer la sécurité des coureurs.