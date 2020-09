COVID-19 : La plus faible augmentation de cas en dix jours au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a confirmé l’ajout de cinq nouveaux cas de COVID-19 au bilan de la région dans les dernières 24 heures.

Il s’agit de la plus faible augmentation quotidienne depuis un peu plus de dix jours dans la région, après des éclosions dans le Kamouraska en lien avec des fêtes étudiantes.

Le total se dresse donc à 254 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Les municipalités régionales de comté (MRC) de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et de Kamouraska sont les seules à dénombrer de nouveaux cas dimanche.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 14 cas

La Matanie : moins de 5 cas

La Mitis : 5 cas

Rimouski-Neigette : 40 cas

Les Basques : moins de 5 cas

Rivière-du-Loup : 102 cas (+2)

Témiscouata : 29 cas (+2)

Kamouraska : 56 cas (+1)

Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 114 guérisons, aucune hospitalisation et toujours deux décès en lien avec la COVID-19.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a également annoncé la fermeture de la clinique de dépistage au PEPS du Cégep de Rimouski.

Étant donné que la situation actuelle ne le requiert plus, la clinique de dépistage située au PEPS du Cégep de Rimouski cessera ses activités en fin de journée aujourd'hui et ouvrira de nouveau, au besoin , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dans un communiqué.

Un total de 668 dépistages ont été réalisés dans la journée de samedi.