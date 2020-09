Québec, avec 92 cas de COVID en 24 h, atteint un nouveau sommet

Dans Chaudière-Appalaches, la hausse est de 19 nouveaux cas. Deux décès s’ajoutent au bilan, portant à 13 le nombre de morts survenues depuis le printemps en raison de la COVID.

Quelques heures avant la divulgation du bilan quotidien, des informations obtenues par Radio-Canada indiquaient que les régions de Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches passeront en état d'alerte modérée - la couleur orange - au cours des prochaines heures pour limiter la propagation de la COVID-19.

Certaines sous-régions, plus épargnées par le coronavirus, pourraient toutefois échapper aux restrictions prévues à l’alerte orange.

À elles seules, les trois régions concernées regroupent le tiers des Québécois.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit parler à 17h.

Réduction des heures d'ouverture dans les bars

Selon les informations obtenues par notre collègue Sébastien Bovet, les mesures prévues en cas d’alerte orange ne seraient pas appliquées à la lettre. Le gouvernement ne contraindrait pas les bars à la fermeture, mais réduirait plutôt leurs heures d’ouverture.

Une mesure qui serait contre-productive, selon Renaud Poulin, le PDG de la Corporation des bars, brasseries et tavernes du Québec.

On ne fait pas partie du problème! Dans le passé, on faisait partie du problème, mais maintenant ce sont les gens qui se retrouvent dans des regroupements à l’intérieur de maisons privées. Si on ferme à 10 h, ça va inciter encore plus les gens à sortir dans les maisons. Ils ne viendront peut-être même pas dans nos commerces. Renaud Poulin, PDG de la Corporation des bars, brasseries et tavernes du Québec

Dans les rues de Québec, certains citoyens semblent consternés à l’idée de devoir revivre une forme plus sévère de confinement.

En général, on a pris plein de précautions, affirme une dame rencontrée dimanche matin. Je n’arrive pas à comprendre qu’on en soit rendu à ce point-là.

Un jeune couple, de son côté, acceptait de se plier aux restrictions, si elles devaient être imposées.

On va suivre les directives du gouvernement et on va faire attention, assure-t-il. On vit avec le virus depuis cinq mois… on s’adapte.

Un commerçant du Vieux-Québec, quant à lui, craignait les effets psychologiques d’un nouveau confinement, même partiel,

Ça va créer un enfermement, je dirais, intérieur , dit l’octogénaire, évoquant la maison dont les murs se rapprochent créée par Boris Vian dans son chef-d’oeuvre L’écume des jours.

On dirait que ça nous pend à l’intérieur. Cette forme d’inquiétude, ça nous mine , conclut-il.

Avec les informations de Marie-Maude Pontbriand, Alexane Drolet et Sébastien Bovet